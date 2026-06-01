Moncalieri, il sindaco Lorenzo Mauro presenta la nuova Giunta: sette assessori, quattro sono donne

MONCALIERI – A una settimana dalla vittoria elettorale, il neo sindaco di Moncalieri Lorenzo Mauro ha ufficialmente presentato la nuova Giunta comunale che guiderà la città nei prossimi anni. Una squadra che, nelle intenzioni del primo cittadino, rappresenta un equilibrio tra esperienza amministrativa, nuove energie e competenze specifiche, con una significativa presenza femminile e attenzione al ricambio generazionale.

«Abbiamo presentato la nostra Giunta comunale: un mix di competenze, esperienza e rinnovamento, con quattro donne e due under 30», ha dichiarato il sindaco. «Una squadra pronta a costruire il futuro della nostra città».

La nuova amministrazione sarà composta da sette assessori, affiancati dal sindaco che ha mantenuto per sé numerose deleghe strategiche.

Le deleghe del sindaco Lorenzo Mauro

Il sindaco Lorenzo Mauro conserverà direttamente la gestione di alcuni settori chiave dell’azione amministrativa: sicurezza, politiche giovanili, urbanistica ed edilizia privata, aziende e partecipazioni comunali, polizia locale, affari legali, personale e organizzazione, promozione della città e grandi eventi, agricoltura e patrimonio.

Una scelta che evidenzia la volontà del primo cittadino di seguire personalmente alcuni dei dossier più rilevanti per il futuro di Moncalieri.

Davide Guida nominato vicesindaco

Il ruolo di vicesindaco è stato affidato a Davide Guida, che avrà la responsabilità di un ampio ventaglio di competenze: bilancio, tributi, asili nido e istruzione, politiche per la persona, terza età, lavoro e occupazione, volontariato e associazionismo, comunicazione e legalità.

Si tratta di un assessorato centrale per la gestione economica dell’ente e per il coordinamento delle principali politiche sociali.

Commercio, ambiente e mobilità ad Alessandra Borello

Ad Alessandra Borello sono state assegnate deleghe che spaziano dal commercio di prossimità alle attività produttive, passando per fiere e mercati, diritti degli animali, trasporti e mobilità sostenibile.

L’assessora seguirà inoltre temi ambientali come la tutela del suolo e delle acque, la protezione civile, la transizione energetica e la valorizzazione dei parchi e della collina moncalierese.

Lavori pubblici e manutenzioni a Michele Morabito

Michele Morabito sarà responsabile dei servizi demografici e cimiteriali, dei lavori pubblici, delle infrastrutture e della manutenzione cittadina.

Tra le sue competenze figurano anche il verde pubblico, il decoro urbano, l’arredo cittadino e la viabilità.

Cultura e turismo nelle mani di Antonella Parigi

Uno dei nomi più noti della nuova Giunta è quello di Antonella Parigi, alla quale sono state affidate le deleghe alla cultura, al turismo, alla biblioteca, ai teatri e ai musei.

L’assessora seguirà inoltre le residenze reali, le relazioni internazionali e i gemellaggi, le pari opportunità, la partecipazione civica, la valorizzazione delle borgate e del centro storico, oltre ai rapporti con il mondo delle imprese.

Innovazione e sport per Giuseppe Messina

Giuseppe Messina si occuperà di sport e impiantistica sportiva, orti urbani, sistemi informativi e innovazione tecnologica.

Tra le deleghe assegnate figurano anche la toponomastica e la tutela dei consumatori.

Clima, diritti e inclusione ad Adele Campus

Adele Campus guiderà le politiche dedicate al clima, alla qualità dell’aria, alla forestazione urbana e ai progetti di depaving, sempre più centrali nelle strategie di sostenibilità delle città.

Tra le sue competenze anche pace e cooperazione decentrata, diritti civili, integrazione, nuove cittadinanze, accessibilità e Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.).

Politiche sociali e salute a Marina Rapetti

Marina Rapetti avrà la responsabilità delle politiche sociali e abitative, dei rapporti con l’Unione dei Comuni e con la ASL TO5, oltre alle deleghe relative alla salute, all’igiene urbana e ai progetti finanziati attraverso fondi europei.

Una Giunta tra continuità e rinnovamento

La squadra scelta da Lorenzo Mauro punta a coniugare esperienza amministrativa e nuove competenze, con una forte presenza femminile – quattro assessore su sette componenti – e l’ingresso di giovani amministratori under 30.

Dopo la presentazione ufficiale, la nuova Giunta è ora pronta a entrare nel pieno dell’attività amministrativa, affrontando le principali sfide che attendono Moncalieri: dalla sicurezza alla riqualificazione urbana, dalla sostenibilità ambientale ai servizi sociali, fino alla valorizzazione culturale e turistica del territorio.

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