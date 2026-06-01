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Allerta gialla per temporali sul Piemonte centro-settentrionale: quali le zone colpite

L’attuale fase di stabilità, favorita dalla presenza di un’area di alta pressione, sarà infatti interrotta dall’arrivo di una perturbazione proveniente dall’Atlantico

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12 ore fa

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PIEMONTE – Dopo una giornata caratterizzata in gran parte dal bel tempo, il Piemonte si prepara a un peggioramento delle condizioni meteo. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per temporali, con particolare attenzione alle zone centro-settentrionali della regione.

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Nelle prossime ore sono attesi soltanto alcuni rovesci isolati sulle vallate alpine, ma dalla serata il tempo inizierà a cambiare. I temporali faranno la loro comparsa soprattutto nelle aree settentrionali e centrali del Piemonte, per poi intensificarsi nel corso della notte e nelle prime ore di domani.

La fase più intensa del maltempo è prevista nel pomeriggio di domani, quando i fenomeni si estenderanno progressivamente dalle montagne alle pianure. In diverse zone della regione i temporali potranno risultare forti, accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate.

L’attuale fase di stabilità, favorita dalla presenza di un’area di alta pressione, sarà infatti interrotta dall’arrivo di una perturbazione proveniente dall’Atlantico, che porterà aria più fresca e umida favorendo la formazione di rovesci e temporali.

Secondo le previsioni, dopo una breve tregua nella tarda mattinata di domani, il maltempo tornerà a intensificarsi nel pomeriggio con fenomeni più diffusi e localmente anche di forte intensità, soprattutto nelle aree di pianura.

La situazione dovrebbe però migliorare rapidamente dalla serata di domani, quando la perturbazione si allontanerà verso il Nord-Est dell’Italia. Per mercoledì è atteso un ritorno a condizioni più stabili e prevalentemente soleggiate su gran parte del Piemonte.

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