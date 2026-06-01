Cade dalla bici a Serravalle Langhe: 82enne muore poco dopo il ricovero in ospedale

SERRAVALLE LANGHE – Stava percorrendo una strada di Serravalle Langhe a bordo della sua bicicletta a pedalata assistita quando, intorno alle 13 di domenica 31 maggio, è caduto riportando gravissime ferite. Vittima dell’incidente è stato Piero Gallarate, pensionato di Diano d’Alba nato nel 1944.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero e i carabinieri della stazione di Bossolasco. Considerate le condizioni dell’uomo, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Nonostante le cure dei medici, Gallarate è deceduto nel tardo pomeriggio a causa dei traumi riportati nella caduta.

L’uomo lascia la moglie, con la quale viveva a Diano d’Alba, e una figlia.

“Un fatto che ci colpisce profondamente – ha dichiarato il neo sindaco di Diano d’Alba Paolo Olivero –. Alla famiglia il cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione e dell’intera nostra comunità”.

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