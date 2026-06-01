CronacaVerbano Cusio Ossola
Mezzo pesante prende fuoco tra Stresa e Brovello sull’A26: rallentamenti e lunghe code
L’episodio ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti nel tratto interessato
STRESA – Momenti concitati nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno 2026, lungo l’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, dove un mezzo pesante ha preso fuoco nel tratto compreso tra Stresa e Brovello Carpugnino.
L’allarme è scattato quando dal veicolo hanno iniziato a fuoriuscire fumo e fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Verbania, che hanno rapidamente domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.
Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Romagnano, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni di soccorso.
L’episodio ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti nel tratto interessato durante le operazioni di spegnimento e di rimozione del mezzo.
Fortunatamente non si registrano feriti. Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.
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