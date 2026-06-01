Mezzo pesante prende fuoco tra Stresa e Brovello sull’A26: rallentamenti e lunghe code

STRESA – Momenti concitati nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno 2026, lungo l’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, dove un mezzo pesante ha preso fuoco nel tratto compreso tra Stresa e Brovello Carpugnino.

L’allarme è scattato quando dal veicolo hanno iniziato a fuoriuscire fumo e fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Verbania, che hanno rapidamente domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Romagnano, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni di soccorso.

L’episodio ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti nel tratto interessato durante le operazioni di spegnimento e di rimozione del mezzo.

Fortunatamente non si registrano feriti. Restano da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese