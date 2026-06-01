CuneoSport
Elisa Balsamo inarrestabile, 3 tappe su 3 al Giro d’Italia Women
Splendida anche Elisa Longo Borghini, arrivata quarta
BUJA – Non c’è due senza tre. Un inizio di Giro d’Italia Women da grande star per Elisa Balsamo, che si è aggiudicata anche la terza tappa a Buja, dopo 156 chilometri di gara.
Dopo essersi staccata in salita Balsamo è riuscita a rientrare sul gruppo della migliori e si è imposta allo sprint davanti all’americana Williams, con Elisa Longo Borghini quarta.
Domani cronoscalata di 12,7 km da Belluno a Nevegal e la classifica cambierà radicalmente, ma intanto Elisa Balsamo si è fregiata per tre giorni, e con tre vittorie, della maglia rosa del leader della corsa.
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