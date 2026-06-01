L’università di Torino dedica a Teresa Mattei, madre costituente, un’aula del Campus Einaudi

TORINO – L’Università di Torino dedicherà un’aula del Campus Luigi Einaudi a Teresa Mattei, partigiana e tra le Madri costituenti della Repubblica italiana. La cerimonia si terrà mercoledì 3 giugno alle 16.30 con l’intitolazione dell’aula E5, alla presenza di Clara Mattei in rappresentanza della famiglia.

Eletta all’Assemblea Costituente a soli 25 anni, Teresa Mattei fu una delle 21 donne che contribuirono alla stesura della Costituzione italiana. Figura di primo piano della Resistenza e dell’impegno civile nel dopoguerra, si batté per i diritti delle donne e dei minori. A lei si deve anche l’idea di adottare la mimosa come simbolo della Festa della Donna.

Con questa iniziativa l’Ateneo intende ricordare non solo Teresa Mattei, ma anche tutte le donne che parteciparono alla costruzione della democrazia italiana dopo il voto del 2 giugno 1946.

“Con la scelta di dedicare un’aula a Teresa Mattei – dichiara la rettrice Cristina Prandi – abbiamo voluto portare nella vita quotidiana dell’Università la storia di una giovane donna che, a soli venticinque anni, contribuì alla costruzione democratica del nostro Paese. È anche un messaggio rivolto alle giovani generazioni: le conquiste democratiche non sono irreversibili e richiedono partecipazione continua”.

La cerimonia sarà accompagnata dalla lettura di alcuni passaggi del monologo teatrale Il Discorso di Chicchi, ispirato all’intervento pronunciato da Teresa Mattei all’Assemblea Costituente nel marzo del 1947. L’evento sarà preceduto da un incontro dedicato al ruolo delle donne nell’Assemblea Costituente, con interventi di docenti dell’Università di Torino sui temi della rappresentanza politica e della partecipazione femminile alla vita pubblica.

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