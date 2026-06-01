Muore precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso: sotto shock i due compagni di salita

ENTRÈVES – Tragedia nel fine settimana sulla parete nord del Gran Paradiso, dove un alpinista ha perso la vita dopo essere precipitato per centinaia di metri mentre affrontava la salita verso la vetta insieme a due compagni.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo procedeva slegato quando l’uomo ha perso l’equilibrio in un tratto particolarmente esposto ed è scivolato nel vuoto. All’arrivo dell’elisoccorso, il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino valdostano, che hanno recuperato la salma e l’hanno trasferita a Courmayeur. I due compagni di cordata sono rimasti illesi, ma sono sotto shock per aver assistito alla caduta.

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati al soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves, che sta raccogliendo le testimonianze dei presenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

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