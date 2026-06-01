Torino Comics 2026 chiude con oltre 100mila visitatori: successo per la nuova edizione alla Certosa di Collegno

COLLEGNO – Si è conclusa con numeri da record la trentesima edizione di Torino Comics, che per tre giorni ha trasformato la Certosa Reale di Collegno e il Parco Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in una grande cittadella dedicata alla cultura pop. L’evento, organizzato da Just for Fun in joint venture con P&P, ha registrato oltre 100.000 visitatori complessivi entro le 16.30 di lunedì 1° giugno, confermando il forte richiamo della manifestazione dopo il trasferimento nella nuova sede collegnese.

Dopo un po’ di confusione per le code del primo giorno, la sfida del cambiamento è stata vinta grazie a una formula completamente rinnovata e pensata per valorizzare gli spazi all’aperto. L’area commerciale a ingresso gratuito, unita al sistema di accesso tramite braccialetto, ha favorito una partecipazione ampia e trasversale, attirando famiglie, appassionati e curiosi provenienti da tutto il Nord Italia.

Il cuore del festival tra fumetto, cultura giapponese e giochi

Fulcro della manifestazione è stato il suggestivo Chiostro della Certosa Reale, che ha accolto oltre duecento tra autori, illustratori, editori e artisti. Grande interesse anche per il rinnovato Quartiere Giapponese, che ha proposto workshop, laboratori e conferenze dedicate alla cultura del Sol Levante, mentre l’area games ha messo a disposizione ben 800 postazioni per giochi da tavolo, giochi di ruolo e modellismo.

A completare l’offerta, le numerose associazioni ludiche e culturali del territorio che hanno animato gli spazi del festival, contribuendo a creare un’atmosfera partecipata e inclusiva.

Milo Manara protagonista assoluto

Tra gli ospiti più attesi dell’edizione 2026 spicca il nome di Milo Manara, main guest della manifestazione. Il maestro del fumetto italiano è stato al centro della mostra “Manara e l’arte del racconto: letteratura, cinema e storia”, allestita nella Sala delle Arti della Certosa Reale e visitabile fino al 28 giugno.

Grande partecipazione anche per il suo incontro al Teatro della Lavanderia, così come per gli appuntamenti che hanno visto protagonisti altri grandi nomi del fumetto italiano, tra cui Giorgio Cavazzano, Marco Gervasio e Ivo Milazzo.

Sold out per Favij e i creator digitali

L’edizione 2026 ha confermato il crescente interesse del pubblico per il mondo dei content creator e dei social media. Gli incontri con Favij e LolloLacustre hanno registrato il tutto esaurito, attirando centinaia di giovani fan e contribuendo a rafforzare il legame tra Torino Comics e le nuove generazioni.

Eros ed Ethos, spazio al dibattito sui diritti

Molto partecipata anche l’area Eros ed Ethos, dedicata ai temi della libertà espressiva, dell’inclusione e dei diritti. Tra le iniziative più seguite la mostra “Venti di Pride”, realizzata dal Coordinamento Torino Pride e dedicata ai venti manifesti storici delle edizioni del Pride torinese.

Importanti risultati anche per la campagna “Stop Tassa Etica”, promossa dai Radicali Italiani: durante i tre giorni del festival sono state raccolte oltre 2.500 firme, confermando Torino Comics come luogo di confronto e dibattito pubblico su temi sociali e culturali.

Concerti e spettacoli richiamano migliaia di persone

Grande successo per il programma musicale e gli spettacoli dal vivo. Migliaia di visitatori hanno seguito i concerti di Cristina D’Avena e Giorgio Vanni, autentiche icone delle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato intere generazioni.

Applausi anche per Giovanni Muciaccia, protagonista di due appuntamenti dedicati alla creatività e alla comunicazione visiva, che hanno richiamato un pubblico numeroso e trasversale.

Cosplay, premi e competizioni internazionali

Tra i momenti più spettacolari della manifestazione si confermano i contest cosplay organizzati insieme a Cospa Family. Centinaia di cosplayer provenienti da tutta Italia hanno partecipato alle diverse competizioni.

Nella International Cosplay League, categoria singolo, ha conquistato la vittoria Sara con il costume Fremen Still Suit ispirato a “Dune”. Nella categoria coppie il successo è andato a Patrizia e Alfredo con i personaggi Mama Imelda ed Ernesto de la Cruz da “Coco”. I vincitori rappresenteranno l’Italia alle finali del 2027 a Madrid durante il Japan Weekend.

Per la Europa Cosplay Cup ha trionfato Elena con il personaggio Quetzalcoatl tratto da “Fate/Grand Order”, ottenendo l’accesso alle finali di novembre a Tolosa. Il Superpremio Torino Comics 2026 è stato invece assegnato a Sinta per l’interpretazione di Demeter dal musical “Cats”.

Videogiochi, doppiaggio e talenti emergenti

Grande attenzione è stata riservata anche al mondo videoludico. La prima edizione del Pitch-Off, il contest dedicato agli sviluppatori indipendenti, ha coinvolto oltre trenta partecipanti. Il premio per la Miglior Presentazione è stato assegnato a Lunvir Games, mentre Angelise Frank si è aggiudicata il riconoscimento Back in the Oven.

Il premio Promessa del Festival è andato ad Andrea Barilaro, mentre Pet the Dog ha ricevuto il premio speciale della giuria “Ti darei i soldi”.

Nel fumetto, il Premio Pietro Miccia è stato assegnato all’illustratrice iraniana Nashmin Valadi, che avrà l’opportunità di esporre nell’Area Autori di Torino Comics 2027 e di partecipare a una portfolio review professionale con importanti studi del settore.

Si è inoltre svolta la terza edizione di Onda Sonora, il premio dedicato al doppiaggio videoludico organizzato insieme a Voci Animate e Videogiochitalia.it. La giuria composta da Renato Novara, Claudio Moneta e Jolanda Granato ha premiato Emanuele Ruzza, Martina Tamburello, Jacopo Calatroni e Angela Paoletti.

K-pop e musica emergente protagonisti

Spazio anche alla musica emergente con le finali della Battle of the Bands, organizzata in collaborazione con Joey’s Garage. I vincitori avranno l’opportunità di esibirsi non solo sul palco di Torino Comics, ma anche al Magazzino Merula di Cherasco e al Sempre in Bolla di Alba.

Grande partecipazione infine per le competizioni dedicate al K-pop. Nella K-Pop League Italia, riservata ai performer singoli, hanno conquistato il gradino più alto del podio Cloe Tanga, Alexia Cocomazzi e Irina Brinzila.

Un nuovo inizio per Torino Comics

L’edizione del trentennale segna dunque una svolta importante nella storia della manifestazione. Il trasferimento alla Certosa Reale di Collegno e la scelta di un format diffuso e all’aperto si sono rivelati una scommessa vincente, capace di attrarre oltre centomila persone e di confermare Torino Comics come uno degli appuntamenti più importanti del panorama italiano dedicato al fumetto, al gaming, al cosplay e alla cultura pop contemporanea.

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