Nasce l’albo delle botteghe storiche ad Acqui Terme: i requisiti per iscriversi

ACQUI TERME – Il Comune di Acqui Terme ha istituito l’Albo delle Botteghe Storiche, uno strumento pensato per tutelare e valorizzare le attività commerciali e artigianali che da decenni rappresentano un punto di riferimento per la città.

La misura, approvata dalla Giunta comunale, è rivolta agli esercizi commerciali di vicinato, ai pubblici esercizi e alle imprese artigiane a conduzione familiare che operano sul territorio da almeno quarant’anni e che rispettano i requisiti di continuità storica, merceologica o gestionale previsti dal regolamento.

Le attività riconosciute potranno fregiarsi del titolo di “Bottega Storica del Comune di Acqui Terme” ed esporre una targa identificativa. L’obiettivo dell’amministrazione è valorizzare un patrimonio fatto di tradizioni, professionalità e identità locali, promuovendolo anche dal punto di vista turistico attraverso itinerari ed eventi dedicati.

“Con l’istituzione dell’Albo delle Botteghe Storiche vogliamo riconoscere concretamente il valore di quelle attività che hanno contribuito a costruire l’identità commerciale e sociale della nostra città”, dichiarano il sindaco Danilo Rapetti Sardo Martini e l’assessore al Turismo Rossana Benazzo. “Le botteghe storiche rappresentano memoria, tradizione, qualità e capacità imprenditoriale tramandata nel tempo”.

Le modalità per presentare domanda di iscrizione saranno rese note attraverso un apposito avviso pubblico che verrà pubblicato dal Comune nei prossimi giorni.

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