Torino, 18enne ferito e la falsa aggressione: aveva mentito per proteggere la fidanzata, poi la verità ai carabinieri

TORINO – “Mi hanno aggredito alcuni ragazzi marocchini”. È stata questa la prima versione fornita ai carabinieri da un 18enne trovato ferito nel tardo pomeriggio di venerdì scorso in via Ormea, a Torino, con un profondo taglio alla testa. Una ricostruzione che, però, si è rivelata falsa nel giro di poche ore.

Il giovane era stato soccorso dal personale del 118 e dai carabinieri della compagnia Torino San Carlo. Agli investigatori aveva raccontato di essere stato colpito durante un’aggressione in strada con un coccio di bottiglia. Fin dai primi accertamenti, tuttavia, la ferita è apparsa poco compatibile con la dinamica descritta.

Trasportato in ospedale, il ragazzo ha infine ammesso di aver mentito per proteggere la fidanzata. Secondo quanto ricostruito, la ferita sarebbe stata provocata al termine di una lite avvenuta nell’abitazione della coppia. “È stata la mia fidanzata a farmi male”, avrebbe raccontato agli investigatori, spiegando che la giovane, sua coetanea, avrebbe utilizzato un coltello da cucina.

La ragazza, anch’essa 18enne, è stata ascoltata dagli inquirenti e avrebbe sostenuto di aver agito per difendersi durante il litigio. Una versione che dovrà ora essere verificata dagli investigatori per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Nei confronti della giovane è scattata una denuncia per lesioni aggravate ed è stata attivata la procedura del Codice rosso, il protocollo che garantisce una corsia preferenziale nelle indagini per episodi di violenza domestica e di genere. Al momento non risultano provvedimenti nei confronti del ragazzo.

Il 18enne è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di sette giorni.

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