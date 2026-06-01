Persona sotto un treno e circolazione ferroviaria sospesa a Torino Stura: ritardi per Alta Velocità e Regionali

TORINO – Una persona è stata investita da un treno intorno alle ore 17 alla stazione di Torino Stura. La circolazione dei treni è stata sospesa presso la stazione di Torino Stura per consentire accertamenti richiesti dall’Autorità Giudiziaria.

La comunicazione è stata diffusa da Trenitalia attraverso i propri canali ufficiali, informando che la sospensione sta interessando sia la linea convenzionale sia i collegamenti dell’Alta Velocità tra Torino e Milano.

Secondo l’aggiornamento delle ore 17:50, la circolazione risultava ancora interrotta e i treni Alta Velocità e Regionali possono registrare ritardi significativi.

Tra i convogli direttamente coinvolti e attualmente fermi figurano:

Frecciarossa 9532 da Roma Termini a Torino Porta Nuova, partito alle 12:10 e previsto in arrivo alle 17:04;

Frecciarossa 9559 da Torino Porta Nuova a Roma Termini, con partenza programmata alle 17:00;

Frecciarossa 9753 da Torino Porta Nuova a Venezia Santa Lucia, previsto in partenza alle 17:05;

Frecciarossa 9329 da Torino Porta Nuova a Perugia, con partenza alle 17:40.

La situazione sta avendo ripercussioni anche sui servizi regionali che transitano lungo il nodo ferroviario torinese, con possibili rallentamenti e modifiche alla circolazione.

Trenitalia invita i passeggeri a verificare in tempo reale l’andamento del proprio treno attraverso i servizi di monitoraggio disponibili e ad aggiornarsi prima di mettersi in viaggio.

Aggiornamento ore 18.30

La circolazione è parzialmente ripresa, con ritardi che in alcui casi hanno toccato i 90 minuti. La persona investita dal treno non è deceduta.

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