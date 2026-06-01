Canavese: perde la vita un 86enne alla guida, ferita anche la moglie

SAN GIORGIO CANAVESE – Nelle prime ore di oggi, lunedì 1° giugno, un dramma improvviso che ha coinvolto due persone anziane si è consumato lungo la strada provinciale 51, la tratta che collega i comuni di Ciconio e San Giorgio Canavese. Per l’uomo di 86 anni, purtroppo, ogni soccorso si è rivelato inutile.

L’ipotesi del malore improvviso

L’uomo si trovava alla guida della sua Suzuki Splash quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colto da un improvviso e fatale malore. La perdita di conoscenza avrebbe causato l’immediata uscita di strada del veicolo, terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano conducente.

A bordo dell’utilitaria, sul sedile del passeggero, viaggiava anche la moglie della vittima, che è rimasta ferita in modo non grave ma, comprensibilmente sotto shock per la perdita del marito. È stata prontamente soccorsa e trasferita all’ospedale di Ivrea in codice verde per tutti gli accertamenti.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i carabinieri, i quali hanno avviato tutti i rilievi necessari per fare piena luce sulla dinamica e confermare la causa naturale che ha originato il drammatico evento.

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