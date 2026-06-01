Venerdì 5 giugno si inaugura ai Murazzi di Torino DesTEENazione: uno spazio per i giovani

TORINO – Le arcate dalla 6 alla 12 del lato sinistro dei Murazzi del Po Ferdinando Buscaglione tornano a nuova vita. Venerdì 5 giugno alle 11.30 sarà inaugurato “DesTEENazione – Desideri in Azione”, il nuovo spazio multifunzionale dedicato ai giovani, nato nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana sostenuti da fondi del PNRR, dell’Unione Europea, dello Stato e della Città di Torino.

Al taglio del nastro parteciperanno il sindaco Stefano Lo Russo, la viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, gli assessori comunali Carlotta Salerno e Jacopo Rosatelli e il presidente di Arci Torino Daniele Mandarano.

L’intervento ha richiesto un investimento di oltre 3,8 milioni di euro e punta a restituire alla città spazi storici trasformandoli in luoghi dedicati alla crescita, all’ascolto e alla partecipazione delle nuove generazioni.

Il pomeriggio dedicato alle idee dei ragazzi

Dopo l’inaugurazione istituzionale, il programma proseguirà negli spazi del Magazzino sul Po con una serie di iniziative aperte al pubblico.

Dalle 15 saranno presentati cinque progetti ideati e realizzati da studenti tra i 15 e i 18 anni provenienti dalle scuole superiori e dai CPIA torinesi. A seguire si terranno momenti di confronto tra giovani, operatori del terzo settore e rappresentanti delle istituzioni per immaginare il futuro della città e dei suoi spazi urbani.

Talk, musica e artisti emergenti

Dalle 18 spazio a un incontro pubblico con gli artisti coinvolti nell’iniziativa, accompagnato da un aperitivo e da una performance acustica del cantautore torinese Andrea Cerrato.

La serata proseguirà dalle 19.30 alle 23.30 con concerti e live set organizzati in collaborazione con alcune delle principali realtà musicali giovanili cittadine, tra cui SofàSoGood, SchoolVision e Pagella Live. Sul palco si alterneranno giovani artisti provenienti dai percorsi musicali cittadini insieme ad Andrea Cerrato, Flaminia, The Spell of Ducks, Kanerva e Giorgio Nieloud.

Un nuovo punto di riferimento culturale

L’iniziativa rappresenta uno dei primi appuntamenti pubblici della nuova fase di valorizzazione dei Murazzi. L’obiettivo dell’amministrazione è trasformare gli spazi riqualificati in un punto di riferimento stabile per la produzione culturale, artistica e musicale delle giovani generazioni.

L’ingresso all’evento sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

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