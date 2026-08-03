Arrestato a Torino un rapinatore che aveva scippato una catenina a un anziano con il nipotino

TORINO – È stato arrestato dalla Polizia un rapinatore che lo scorso 3 giugno aveva sottratto una catenina d’oro a un anziano, che era appena andato a prendere a scuola il nipotino. L’autore dello scippo aveva individuato e seguito per un tratto di strada la vittima, a bordo di un monopattino.

L’anziano camminava in via Tripoli insieme al nipotino appena uscito dalla scuola materna: a un certo punto il rapinatore ha afferrato da dietro l’anziano, lo ha fatto cadere per terra, gli ha strappato la collanina d’oro e subito dopo si è dato alla fuga, sempre a bordo del monopattino, facendo perdere le proprie tracce.

Sono iniziate subito le indagini della Squadra Mobile di Torino, che è giunta all’identificazione dell’uomo. Il rapinatore è stato rintracciato dagli agenti in via Baltea, e nei suoi confronti è scattato l’arresto. Dopo la convalida del gip, l’uomo si trova in custodia cautelare in carcere ed è gravemente indiziato di rapina aggravata e lesioni aggravate.

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