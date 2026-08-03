Torino Airport avvisa: controlli a campione sui passeggeri in arrivo dalla Spagna

TORINO – L’annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa tramite un post sui social dell’Aeroporto Sandro Pertini di Torino Caselle.

Informiamo i passeggeri che, su disposizione delle autorità competenti, sono temporaneamente in vigore controlli a campione sui passeggeri in arrivo dalla Spagna.

Al momento, la misura riguarda esclusivamente i passeggeri in arrivo e non interessa i voli in partenza da Torino verso la Spagna.

Si raccomanda di viaggiare con un documento d’identità valido per l’espatrio e di tenerlo a portata di mano. I voli operano regolarmente.

Nel comunicato non se ne fa cenno ma è evidente che la decisione delle autorità sia stata presa in realzione ai fatti di Ceuta, dove migliaia di migranti sono arrivati nei giorni scorsi mettendo in difficoltà la città spagnolo che, ricordiamo, si trova però in Africa, su territorio marocchino.

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