Distributori Eni a secco tra Torino e provincia: guasto alla base logistica di Volpiano, disagi per automobilisti e benzinai

TORINO – Decine di distributori di carburante a marchio Eni tra Torino e provincia sono rimasti senza benzina e gasolio a causa di un guasto tecnico che ha bloccato l’attività della base logistica di Volpiano. Il problema, emerso nella giornata di lunedì 3 agosto, ha interrotto le consegne agli impianti proprio nel periodo di maggiore traffico estivo, lasciando molti gestori con le cisterne vuote e costringendo numerosi automobilisti a cercare alternative.

La situazione interessa diversi punti vendita del territorio torinese, dove in molti casi i cartelli che segnalano l’assenza di carburante hanno accolto i clienti già dalle prime ore della giornata. Il blocco è legato a un problema tecnico nella piattaforma logistica da cui partono i rifornimenti destinati alla rete Eni dell’area torinese.

Disagi dopo il weekend dell’esodo estivo

Il problema arriva in uno dei momenti più delicati dell’anno per la distribuzione dei carburanti. Dopo il fine settimana caratterizzato dalle partenze per le vacanze, molti impianti erano infatti in attesa del consueto rifornimento. Lo stop improvviso delle consegne ha impedito di ricostituire le scorte, lasciando numerose stazioni di servizio senza prodotto disponibile.

Per gli automobilisti il risultato è stato quello di dover girare tra più distributori prima di trovare una pompa operativa, mentre per i gestori si è tradotto in una giornata di mancati incassi.

Confesercenti: “Il comparto è allo stremo”

A denunciare la situazione è stata Confesercenti Torino, che ha raccolto le segnalazioni provenienti dai gestori degli impianti. Secondo l’associazione, non si tratterebbe di un episodio isolato: problemi analoghi si sarebbero già verificati nei mesi scorsi, con ritardi nelle consegne e interruzioni del servizio riconducibili alla logistica.

Il presidente di Faib Confesercenti Torino, Vincenzo Nettis, sottolinea come i continui disservizi logistici si aggiungano a un quadro già complicato per il settore, tra rincari del carburante e margini sempre più ridotti per i gestori. L’associazione chiede un intervento da parte della compagnia per evitare il ripetersi di situazioni che penalizzano sia gli operatori sia i consumatori.

Attesa per il ripristino delle consegne

Al momento non sono stati comunicati i tempi necessari per il completo ripristino delle attività della base logistica di Volpiano. Fino alla riapertura dell’impianto potrebbero quindi continuare a verificarsi difficoltà di approvvigionamento in alcune stazioni di servizio Eni del Torinese.

Per chi deve mettersi in viaggio, il consiglio è di verificare la disponibilità del carburante prima di raggiungere un distributore oppure orientarsi, almeno temporaneamente, verso impianti appartenenti ad altre compagnie, non interessati dal blocco logistico.

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