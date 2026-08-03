Lago Maggiore, doppio intervento a Verbania: salvati 5 turisti in difficoltà

VERBANIA – Si è conclusa, fortunatamente, solo con un grande spavento la domenica sul lago per cinque giovani turisti stranieri, messi in salvo nelle scorse ore nelle acque del Lago Maggiore, proprio davanti a Verbania. A trarli in salvo sono stati gli operatori dell’imbarcazione di soccorso dell’Ordine di San Giovanni Italia, protagonisti di due diversi e provvidenziali interventi.

L’impresa azzardata sui SUP

Il primo allarme è scattato per quattro ragazzi di nazionalità tedesca – due giovani e due ragazze – che avevano deciso di sfidare il lago a bordo di due Stand Up Paddle (SUP). L’obiettivo del gruppo era raggiungere l’Isola Madre, una traversata di oltre 700 metri partendo dal lido di Suna.

Tuttavia, il forte sforzo fisico combinato con le raffiche di vento, che spingevano costantemente le tavole verso il largo, ha sventato i loro piani. Esausti, i quattro si sono trovati nell’impossibilità di rientrare a riva. Provvidenziale l’arrivo dell’imbarcazione di soccorso: i ragazzi sono stati recuperati, issati a bordo e riaccompagnati sani e salvi al punto di partenza.

Guasto a motore e acqua a bordo

Poco dopo, i soccorritori sono dovuti intervenire a circa 400 metri dalla costa per un secondo episodio critico. A lanciar l’allarme è stato un giovane turista olandese che si trovava a bordo di una tavola motorizzata.

A causa di un’improvvisa avaria, il motore del mezzo si è spento e la tavola ha iniziato a imbarcare acqua in mezzo al lago. Il ragazzo, rimasto in grave difficoltà e in balia delle correnti, è stato prontamente raggiunto dalla motovedetta e messo al sicuro prima che la situazione degenerasse.

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