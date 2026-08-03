Montalto Dora: cade dal nono piano di un palazzo, morto sul colpo anziano di 89 anni

MONTALTO DORA – È successo tutto ieri sera, domenica 2 agosto, in via Ivrea a Montalto Dora.

Qui, nel complesso Baltea, si è consumata la tragedia: un uomo di 89 anni è caduto dal nono piano del palazzo in cui viveva. Sul posto il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare nulla per l’anziano se non constatarne il decesso, avvenuto sul colpo.

Sul luogo erano presenti anche i carabinieri di Ivrea per i rilievi del caso, ma non vi sono dubbi sulla volontarietà del gesto.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile. Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese