Spacca la vetrina di una valigeria, dà un pugno al passante che lo insegue e tenta la fuga in bus: un arresto a Torino

TORINO – Un colpo a segno durante la pausa pomeridiana, poi la fuga in pieno centro e l’aggressione a un passante. Si è concluso con l’arresto nelle scorse ore il tentativo di furto di un uomo di 58 anni, bloccato dalla polizia di Stato in via Sacchi dopo un concitato inseguimento nei pressi della stazione di Torino Porta Nuova. L’uomo deve ora rispondere di tentata rapina impropria e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Lo scasso e la fuga in centro

Tutto è iniziato in piazza Carlo Felice. Sfruttando la temporanea chiusura di una valigeria-pelletteria per la pausa pranzo, il 58enne è riuscito a forzare la serratura della vetrina, impossessandosi di una valigia e tre borselli da tracolla per un valore complessivo di circa 418 euro.

Accortosi del furto, un testimone ha iniziato a urlare chiedendo aiuto, attirando l’attenzione di un passante in corso Vittorio Emanuele II. Senza esitare, il cittadino si è lanciato al tallonamento del malvivente che sfrecciava tra i passanti carico della refurtiva ancora munita di etichetta.

L’aggressione e la cattura sull’autobus

La corsa del ladro si è interrotta bruscamente all’angolo con via Sacchi, dove il passante è riuscito a raggiungerlo. Per assicurarsi la fuga e difendere il bottino, il 58enne ha reagito con violenza: ha colpito il cittadino con uno schiaffo e un pugno in pieno volto, spintonandolo poi violentemente a terra.

Nel disperato tentativo di far perdere le proprie tracce, il fuggitivo ha provato a salire al volo su un autobus di linea in transito. Ad attenderlo alla fermata, però, ha trovato i poliziotti del Commissariato “San Secondo”, allertati dalle chiamate al NUE 112 e giunti tempestivamente sul posto.

L’arresto e la restituzione della refurtiva

Durante la perquisizione, oltre all’intera refurtiva – immediatamente riconsegnata al titolare del negozio – gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una chiave in ottone utilizzata probabilmente per lo scasso.

L’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

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