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Il musicista che ha suonato il sax immerso nel Po a Torino un sabato mattina

La bellezza di suonare immersi nel Po
Gabriele Farina

Pubblicato

10 ore fa

il

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TORINO – Qualcuno l’avrà visto, in molti l’avranno sentito, per tutti gli altri ci sono i video. Un sabato mattina decisamente diverso per il musicista Frankye Laforgue che ha deciso di immergersi nel Po a Torino, proprio sotto il ponte Isabella D’Aragona e suonare il sax.

Per approfondire:

Sulla barca che lo ha scortato, armato di telefono per immortalare la scena, c’era l’amico Alberto Sachero, cui dobbiamo le riprese che vi proponiamo.

“In a Sentimental Mood” di Duke Ellington

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