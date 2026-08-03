Un fulmine innesca un incendio sulla Punta delle Camosce, nel Biellese

COGGIOLA – I gestori e gli ospiti del rifugio Monte Barone hanno avvertito un tremendo boato questa mattina, 3 agosto. A causarlo è stato un fulmine che, giunto al suolo, ha innescato un incendio boschivo sul lato biellese della Punta delle Camosce, a 2044 m di altezza, nelle Alpi Pennine. È stato sufficiente il contatto del fulmine al suolo, reso molto secco dalla siccità estrema che sta interessando tutta la regione, specie i rilievi nord-occidentali.

Sul posto sono intervenuti velocemente i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone, assieme alle squadre Aib. La zona è particolarmente impervia, per cui è stato richiesto l’intervento di un mezzo aereo per arginare le fiamme.

L’alta colonna di fumo è visibile a diversi chilometri di distanza.

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