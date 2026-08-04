A Borgomanero è record di nascite: 12 bebè in 24 ore

BORGOMANERO – Un boom di nascite e una nuova guida per il Dipartimento Materno Infantile. Tra il 30 e il 31 luglio, nell’arco di sole ventiquattro ore, il Punto Nascita dell’Ospedale Santissima Trinità di Borgomanero ha dato il benvenuto a ben 12 neonati (3 femmine e 9 maschi), trasformando i reparti in una vera e propria festa della vita.

Un traguardo straordinario che giunge in un momento di forte crescita per la struttura sanitaria novarese. I dati aggiornati al 31 luglio registrano infatti 512 parti dall’inizio dell’anno, segnando un incremento di 77 nascite rispetto ai 435 eventi dello stesso periodo del 2025.

A coronare questo momento di successo è arrivata la nomina del dottor Alberto Arnulfo a direttore del Dipartimento Materno Infantile — struttura che comprende Ostetricia e Ginecologia (guidata dallo stesso Arnulfo), Pediatria e Neonatologia (diretta dalla dottoressa Simona De Franco), Neuropsichiatria Infantile (affidata alla dottoressa Renata Brigatti) e i Consultori territoriali (con responsabile il dottor Giorgio Pretti). Un riconoscimento che premia anni di competenza e lavoro di squadra.

Il plauso delle istituzioni

«L’aumento delle nascite e il numero crescente di donne che scelgono Borgomanero sono il segnale più concreto della fiducia dei cittadini nella nostra sanità», sottolinea Angelo Penna, direttore generale dell’ASL Novara. «È un risultato che premia la qualità dell’assistenza, la professionalità e l’umanità con cui vengono accompagnate le mamme e i loro bambini lungo tutto il percorso nascita.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’équipe medica, composta da ginecologi, pediatri neonatologi e anestesisti, alle ostetriche, al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari, che con competenza e spirito di squadra garantiscono ogni giorno standard assistenziali; questi numeri confermano il ruolo dell’Ostetricia e Ginecologia e della Pediatria dell’Ospedale di Borgomanero come punto di riferimento per il territorio costruendo una sanità sempre più vicina ai bisogni delle famiglie».

Sulla stessa linea Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte: «Per l’ospedale di Borgomanero il numero record di nuovi nati è un riconoscimento importante che premia il lavoro del Dipartimento Materno Infantile.

È la dimostrazione che la qualità dei servizi fa la differenza e consente di raggiungere risultati straordinari. Un ringraziamento alla Direzione generale e a tutti i professionisti che lavorano al Dipartimento per la loro professionalità e dedizione. Ai nuovi nati e alle loro famiglie che hanno scelto Borgomanero un abbraccio e l’augurio di ogni bene».

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