È Alisia Pizzoccaro la 22enne di Nichelino deceduta in un sinistro stradale a Bagnolo Piemonte

NICHELINO – Aveva solo 22 anni Alisia Pizzoccaro, la giovane di Nichelino che ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un sinistro stradale.

Cosa è successo

A Montoso, frazione di Bagnolo Piemonte, poco dopo le 2.30 di domenica 2 agosto, è scattato l’allarme per un’auto finita fuori strada con a bordo quattro giovani. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Il veicolo su cui si trovavano i ragazzi ha impattato contro un muro di contenimento e ha terminato la corsa fuori strada, ribaltandosi contro una cancellata di un’abitazione privata. All’arrivo dei soccorritori la situazione è parsa immediatamente gravissima.

All’arrivo dei soccorsi per Alisia Pizzoccaro non c’era più nulla da fare.

Ferite altre due delle persone presenti sul veicolo. Un 25enne è stato elitrasportato al Cto di Torino: ha riportato un trauma cranio-facciale, un trauma toracico e un trauma alla clavicola. Prognosi di 40 giorni. Un’altra è stata trasferita all’ospedale di Pinerolo; non risulta in pericolo di vita. Il quarto occupante del veicolo è rimasto illeso.

Quando pronunciavi Montoso, il tuo sorriso diventava immenso, tutto il mondo è meraviglioso ma quel piccolo posto chiamato MONTOSO, per te significava felicità.

La tua vita si è spezzata proprio nel posto che tu amavi di più.

ALISIA, L’ARIA DI MONTOSO DA OGGI AVRÀ IL TUO PROFUMO.

PAPÀ MAMMA MARCO SIMONE ADRIANA I NONNI GLI ZII E TUTTI QUELLI CHE HANNO GIOITO DEL TUO SORRISO ORA TI PIANGONO.

Scrive la famiglia sui social.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese