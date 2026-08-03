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È Alisia Pizzoccaro la 22enne di Nichelino deceduta in un sinistro stradale a Bagnolo Piemonte

Per Alisia Pizzoccaro non c’è stato nulla da fare

Pubblicato

10 ore fa

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NICHELINO – Aveva solo 22 anni Alisia Pizzoccaro, la giovane di Nichelino che ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un sinistro stradale.

Per approfondire:

Cosa è successo

A Montoso, frazione di Bagnolo Piemonte, poco dopo le 2.30 di domenica 2 agosto, è scattato l’allarme per un’auto finita fuori strada con a bordo quattro giovani. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Il veicolo su cui si trovavano i ragazzi ha impattato contro un muro di contenimento e ha terminato la corsa fuori strada, ribaltandosi contro una cancellata di un’abitazione privata. All’arrivo dei soccorritori la situazione è parsa immediatamente gravissima.

All’arrivo dei soccorsi per Alisia Pizzoccaro non c’era più nulla da fare.

Ferite altre due delle persone presenti sul veicolo. Un 25enne è stato elitrasportato al Cto di Torino: ha riportato un trauma cranio-facciale, un trauma toracico e un trauma alla clavicola. Prognosi di 40 giorni. Un’altra è stata trasferita all’ospedale di Pinerolo; non risulta in pericolo di vita. Il quarto occupante del veicolo è rimasto illeso.

Quando pronunciavi Montoso, il tuo sorriso diventava immenso, tutto il mondo è meraviglioso ma quel piccolo posto chiamato MONTOSO, per te significava felicità.
La tua vita si è spezzata proprio nel posto che tu amavi di più.
ALISIA, L’ARIA DI MONTOSO DA OGGI AVRÀ IL TUO PROFUMO.
PAPÀ MAMMA MARCO SIMONE ADRIANA I NONNI GLI ZII E TUTTI QUELLI CHE HANNO GIOITO DEL TUO SORRISO ORA TI PIANGONO.

Scrive la famiglia sui social.

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