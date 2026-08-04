Persona investita da un treno a Trofarello: ferita e trasportata in elicottero al Cto, circolazione ferroviaria sospesa

TROFARELLO – Questa mattina a Trofarello una persona è stata investita da un treno poco dopo le 8 nei pressi del passaggio a livello di via Torino. L’incidente ha comportato l’immediata sospensione della circolazione ferroviaria sulla tratta compresa tra Chieri e Trofarello, per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, insieme all’équipe del servizio regionale di elisoccorso, alle forze dell’ordine e ai tecnici di RFI. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la persona ferita è stata trasferita in elicottero al CTO di Torino per ricevere le cure necessarie.

Al momento non sono state rese note le condizioni della persona coinvolta.

Indagini in corso sulla dinamica

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori. Le autorità competenti stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire quanto avvenuto e chiarire le circostanze dell’investimento.

Come previsto in questi casi, la linea ferroviaria è stata interrotta per permettere i rilievi tecnici e giudiziari in sicurezza.

Disagi alla circolazione ferroviaria

L’incidente sta provocando pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario. I convogli della linea interessata registrano cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi, mentre la circolazione tra Chieri e Trofarello rimarrà sospesa fino al completamento delle operazioni di soccorso e degli accertamenti da parte delle autorità.

Si consiglia ai viaggiatori di verificare lo stato del proprio treno prima di mettersi in viaggio e di tenersi aggiornati attraverso i canali ufficiali di Trenitalia e RFI.

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