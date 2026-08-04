Maxi operazione antidroga nel Torinese: sette arresti tra Cumiana e Bardonecchia, sequestrati 700 chili di marijuana e oltre 3 chili di cocaina

TORINO – Maxi operazione antidroga dei Carabinieri nel Torinese, dove nelle ultime 24 ore sono state arrestate sette persone in due distinti interventi condotti a Cumiana e Bardonecchia. L’operazione più importante ha portato alla scoperta di una vasta piantagione di marijuana nel Pinerolese, mentre al traforo del Fréjus sono stati sequestrati oltre tre chilogrammi di cocaina nascosti a bordo di un’auto con targa spagnola.

Il fiuto dei Carabinieri porta alla scoperta della piantagione

L’indagine che ha portato al sequestro della coltivazione di marijuana è iniziata il 29 luglio grazie all’intuito di due Carabinieri della Stazione di Cumiana, liberi dal servizio.

Transitavano in una zona periferica del paese quando hanno percepito un forte e persistente odore di marijuana. Un particolare che ha insospettito i militari, i quali hanno immediatamente richiesto il supporto della Sezione Operativa della Compagnia di Pinerolo per approfondire gli accertamenti.

I sospetti si sono rivelati fondati e, poche ore dopo, è scattato il blitz.

Sequestrate quattro serre con 1.600 piante di marijuana

Nel corso dell’intervento gli investigatori hanno individuato una vasta area destinata alla coltivazione della cannabis, dotata di quattro serre.

Il bilancio del sequestro è particolarmente rilevante:

15 chilogrammi di infiorescenze di marijuana già essiccate e confezionate;

circa 1.600 piante in fase di essiccazione, per un peso complessivo di circa 700 chilogrammi;

numerose attrezzature utilizzate per la coltivazione e il confezionamento della sostanza stupefacente.

Durante la perquisizione è stata inoltre rinvenuta una carabina calibro .357 Magnum risultata rubata circa dieci anni fa nel Canavese.

Cinque arresti e accuse anche per ricettazione e detenzione di armi

L’operazione si è conclusa con l’arresto di cinque persone: un sessantenne di Cumiana, proprietario dell’area dove si trovava la coltivazione, un venticinquenne e un cinquantenne residenti a Torino e due cittadini albanesi di 44 e 46 anni.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Torino, che coordina le indagini, tutti sono stati trasferiti in carcere. Le accuse contestate sono, a vario titolo, coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso, ricettazione e detenzione abusiva di armi.

Bardonecchia, oltre tre chili di cocaina nascosti nell’auto

Sempre nella stessa giornata, un secondo intervento dei Carabinieri ha portato a due nuovi arresti a Bardonecchia, nell’area del piazzale del traforo del Fréjus.

Durante un controllo di routine è stata fermata un’autovettura con targa spagnola. Il comportamento particolarmente nervoso del conducente, un quarantenne di origine romena, ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti.

La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire 3,345 chilogrammi di cocaina, suddivisi in panetti e pronti, secondo gli investigatori, per essere immessi sul mercato dello spaccio.

La droga è stata sequestrata e sia il conducente sia la donna che viaggiava con lui sono stati arrestati. Anche in questo caso la Procura di Torino ha disposto la custodia in carcere con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

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