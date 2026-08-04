Meteo Piemonte, forti temporali in arrivo: a rischio Torinese, Cuneese e Biellese

PIEMONTE – Un piccolo cedimento dell’anticiclone subtropicale sta per interrompere temporaneamente il grande caldo sul Piemonte. Come comunicato dal bollettino ufficiale dell’Arpa Piemonte, un debole disturbo atmosferico in arrivo dalla Francia meridionale porterà nelle prossime ore una fase di accentuata instabilità, in particolare sui settori alpini occidentali e sudoccidentali.

Nel corso del pomeriggio di oggi, martedì 4 agosto 2026, si prevede l’innesco di rovesci e temporali che potranno risultare locali ma di forte intensità. I fenomeni più acuti sono attesi a ridosso delle vallate del Torinese e del Cuneese, con possibile sconfinamento verso le adiacenti zone di pianura e collina. Le condizioni meteo si stabilizzeranno gradualmente solo dalla serata, mentre i settori orientali della regione vedranno un tempo più stabile, salvo brevi e isolati piovaschi sull’Appennino alessandrino.

Allerta gialla di Arpa Piemonte: i rischi e le zone interessate

In considerazione del quadro meteo, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un bollettino di allerta gialla per temporali. Tra i principali rischi associati al transito di queste celle temporalesche si segnalano locali allagamenti, fulminazioni, caduta di alberi e isolati smottamenti o fenomeni di versante.

Le zone ufficialmente coinvolte dal livello di allerta sono:

Settori alpini: Biellese, Torinese e Cuneese (Zone B, C, D ed E).

Pianure e colline: Aree adiacenti di Torinese e Cuneese (Zone L ed M).

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese