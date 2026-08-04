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Allarme truffe nell’Ossola: falsi incaricati chiedono soldi porta a porta a nome dei Servizi Sociali

Lo comunica il Consorzio intercomunale in una nota ufficiale
Chiara Scerba

Pubblicato

10 ore fa

il

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OSSOLA – Un gravissimo tentativo di truffa si sta verificando nei comuni dell’Ossola, dove ignoti si stanno presentando presso le abitazioni private richiedendo donazioni in denaro a nome dei Servizi Sociali del territorio. A lanciare l’allarme è lo stesso Consorzio intercomunale, che con una nota ufficiale ha smentito categoricamente l’avvio o l’autorizzazione di qualsiasi tipo di raccolta fondi porta a porta.

Per approfondire:

L’ente ha chiarito che il personale o eventuali soggetti che si presentano al domicilio millantando credenziali dei Servizi Sociali stanno agendo in modo del tutto illegittimo e per finalità che non hanno alcuna attinenza con le attività istituzionali dell’ente.

L’invito alla cautela e le raccomandazioni

I Servizi Sociali dell’Ossola invitano tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione, a non consegnare denaro contante e a non aprire la porta a sconosciuti. In caso di visite sospette o di richieste di contributi economici a domicilio per conto del Consorzio, la raccomandazione è di segnalare immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine tramite il numero unico di emergenza 112.

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