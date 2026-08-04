Precipita nel fiume mentre fotografa un treno, muore l’esperto ferroviario Michele Cerutti

SAVIGLIANO – Tragica la scomparsa di Michele Cerutti, 56 anni, residente a Savigliano, esperto di fotografia ferroviaria e materiale rotabile storico.

L’incidente è avvenuto domenica 2 agosto 2026 a Breil-sur-Roya, nel dipartimento francese delle Alpi Marittime, dove Cerutti si era recato per documentare il passaggio di un convoglio lungo la celebre “Ferrovia delle Meraviglie”. Secondo la prima ricostruzione della Gendarmerie, l’uomo sarebbe scivolato dalla massicciata su cui si era appostato per effettuare alcuni scatti, precipitando nel sottostante fiume Roya.

Il corpo è stato recuperato dai soccorritori e la magistratura transalpina ha disposto l’autopsia.

Il cordoglio per un punto di riferimento del settore

Cerutti da decenni collaborava come volontario con il Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano e da oltre trent’anni con la Fondazione FS Italiane in qualità di accudiente e accenditore di locomotive a vapore, oltre a ricoprire la carica di presidente dell’associazione Italia on Rails e firmatario di numerose pubblicazioni storiche.

La notizia ha suscitato un’ondata di profondo cordoglio espresso dalla Federazione Italiana delle Ferrovie Turistiche e Museali, da Fondazione FS, che ne hanno ricordato la straordinaria competenza.

La data dei funerali verrà fissata dopo il nulla osta delle autorità francesi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese