Muore punto all’orecchio da un calabrone a Soriso: il triste destino dell’ornitologo Manuel Mongini

SORISO – Un tragico imprevisto domestico ha spezzato la vita di Manuel Mongini, 74 anni, stimato ornitologo ed esperto naturalista del territorio novarese. L’episodio si è consumato nella giornata di domenica presso la sua abitazione di Soriso.

L’uomo si trovava nel giardino di casa intento a raccogliere degli ortaggi quando è stato sorpreso e punto a un orecchio da un calabrone. Rientrato subito in casa per cercare sollievo e applicare una pomata lenitiva con l’aiuto della compagna, è stato colto da un violento shock anafilattico che gli ha fatto perdere conoscenza prima che si potesse tentare qualsiasi soccorso medico.

Il cordoglio del mondo naturalistico

La scomparsa di Mongini lascia un profondo vuoto nella comunità locale e tra gli studiosi e gli appassionati di natura, che ne ricordano la grande passione e l’impegno costante nella tutela del patrimonio ornitologico e naturalistico piemontese.

A rendere ancora più dolorosa la vicenda è la coincidenza che, diversi anni fa, ha visto il cane dell’esperto perdere la vita in analoghe circostanze a causa della puntura di un insetto.

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