Paziente precipita dal quarto piano dell’ospedale Maria Vittoria di Torino: aperta un’inchiesta

TORINO – Quanto accaduto nella notte di giovedì 30 luglio 2026 all’ospedale Maria Vittoria di Torino, ha visto un uomo di 65 anni, affetto da un tumore in stadio avanzato, perdere la vita dopo essere precipitato dalla finestra di una stanza al quarto piano.

La notizia dell’accaduto è stata resa nota dall’avvocato Raffaele Folino, legale incaricato dalla moglie della vittima per far luce sulle circostanze della morte. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine d’ufficio coordinata dal pubblico ministero Laura Longo della Procura di Torino.

La ricostruzione dei fatti

L’uomo era stato ricoverato a seguito di un malore occorsogli nei giorni precedenti nella sua abitazione. Secondo quanto riportato dal legale della famiglia, durante la notte di mercoledì l’uomo avrebbe manifestato uno stato di forte alterazione, a cui è seguita la somministrazione di farmaci calmanti da parte del personale sanitario. Successivamente, in circostanze ancora da chiarire, il 65enne si è alzato dal letto ed è precipitato nel vuoto.

Le indagini dovranno stabilire l’esatta dinamica della caduta e verificare se i protocolli di vigilanza e assistenza previsti all’interno della struttura sanitaria siano stati pienamente rispettati.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.



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