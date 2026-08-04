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Trovata una tartaruga sarda in via Asiago a Torino: l’appello ai proprietari per il ricongiungimento
Attualmente la testuggine si trova in custodia e sotto le cure degli esperti del Centro Animali Non Convenzionali
TORINO – Nella giornata di lunedì 3 agosto 2026, in zona via Asiago 8 a Torino, è stato ritrovato un esemplare maschio di Testudo Marginata (la nota tartaruga sarda) in uno stato di forte abbattimento.
Attualmente la testuggine si trova in custodia e sotto le cure degli esperti del CANC (Centro Animali Non Convenzionali) della Facoltà di Medicina Veterinaria, dove sta ricevendo l’assistenza necessaria per ristabilirsi pienamente.
Dalle prime verifiche sanitarie effettuate dai veterinari, la tartaruga è risultata provvista di regolare microchip. I legittimi proprietari che la stanno cercando possono quindi contattare direttamente la struttura per avviare le procedure di ricongiungimento.
Trattandosi di una specie protetta dalla normativa CITES, il centro e le autorità ricordano che per la restituzione dell’animale sarà indispensabile esibire la documentazione ufficiale prevista dalla legge: il certificato CITES in corso di validità o, in alternativa, la ricevuta della denuncia di possesso presentata entro la sanatoria del 31 dicembre 1995.
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