15enne investita da un bus a Torino, ricoverata in codice rosso

TORINO – Un grave investimento è avvenuto oggi pomeriggio, poco prima delle 17, in via San Donato a Torino. Una 15enne stava attraversando la strada poco fuori dalle strisce pedonali in via San Donato, all’incrocio con via Bogetto, quando è stata investita da un autobus di linea. Soccorsa dal 118, la giovane è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita, anche se il quadro sanitario resta in fase di valutazione da parte dei medici.

A investire la ragazza, un bus Gtt della linea 59 che viaggiava in direzione piazza Statuto. L’autista del mezzo si sarebbe fermato subito per prestare i primi soccorsi e avrebbe dato l’allarme insieme al padre della quindicenne. Sotto shock, l’autista è stato trasportato in codice verde all’ospedale Maria Vittoria.

Sul posto per i rilievi è presente la Polizia Locale, che ha acquisito i filmati delle telecamere. Come previsto dalle procedure aziendali, sul posto sono arrivati anche i tecnici di GTT, che hanno avviato una verifica interna per acquisire tutta la documentazione relativa al mezzo coinvolto.

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