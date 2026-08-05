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CronacaTorino

Trovato morto Michele Fortarezza, il turista torinese scomparso in vacanza a Campomarino

Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato nel pomeriggio di martedì 4 agosto in un terreno adiacente alla strada statale 16
Gabriele Farina

Pubblicato

6 ore fa

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TORINO – Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Michele Fortarezza, il turista torinese di 81 anni scomparso da sabato 1° agosto mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Campomarino Lido, in provincia di Campobasso.

Per approfondire:

Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato nel pomeriggio di martedì 4 agosto in un terreno adiacente alla strada statale 16, a poca distanza da un distributore di carburante e non lontano dalla casa dove stava trascorrendo il soggiorno estivo.

Era uscito in bicicletta e non aveva con sé il cellulare

L’81enne era uscito nella mattinata di sabato a bordo della propria bicicletta per una breve uscita, ma non aveva più fatto ritorno. L’allarme era stato lanciato dai familiari, dando il via a una vasta operazione di ricerca.

Uno degli elementi che ha reso particolarmente difficili le operazioni è stato il fatto che l’uomo avesse lasciato il telefono cellulare nell’abitazione. L’assenza del dispositivo ha infatti impedito qualsiasi localizzazione tramite Gps, costringendo soccorritori e forze dell’ordine a concentrare le ricerche esclusivamente sul territorio.

Nei giorni scorsi erano stati diffusi anche gli indumenti indossati al momento della scomparsa – jeans marroni, una camicia a quadri su fondo viola e un cappellino verde con visiera – nella speranza che qualcuno potesse riconoscerlo.

Le prime ipotesi: nessun segno di violenza

Dopo il ritrovamento del corpo, l’area è stata delimitata per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine e degli specialisti intervenuti sul posto.

Secondo i primi accertamenti medico-legali, sul corpo dell’81enne non sarebbero stati riscontrati segni di violenza o lesioni riconducibili all’intervento di altre persone. L’ipotesi ritenuta al momento più probabile dagli investigatori è quella di un malore improvviso che avrebbe provocato la caduta dalla bicicletta.

Per chiarire con precisione le cause della morte e stabilire anche l’orario del decesso, la Procura di Larino ha disposto l’autopsia sulla salma.

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