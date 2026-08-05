La nuova maglietta dei vigili del fuoco si scioglie a contatto con l’acqua, la video denuncia

TORINO – Ha davvero dell’incredibile quanto ha denunciato Costantino Saporito, sindacalista dell’Uilpa Vvf, con un video sui social. La maglietta d’ordinanza dei vigili del fuoco si scioglie a contatto con l’acqua.

Nelle immagini che vi mostriamo a fondo articolo si vede Saporito che prende una polo con il logo dei vigili del fuoco dal sacchetto, la tira per dimostrare che non ha dei difetti evidenti, poi versa un po’ di acqua da una bottiglietta e a quel punto accade il “miracolo”.

Tirando senza applicare particolare forza l’indumento, ecco che il tessuto si scioglie, si apre un foro che in pochi istanti diventa uno strappo enorme e la maglietta si divide in due.

Il video con la maglietta che si scioglie

Una fornitura fallace

Si tratta delle nuove magliette ufficiali della divisa dei vigili del fuoco, magliette che dovrebbero resistere non solo all’acqua ma possibilmente anche al fuoco, i due elemnti con cui i vigili del fuoco sono costantemente in contatto.

E’ evidente che si tratta di una fornitura fallace, che dovrebbe aver interessato tutta Italia (il video arriva da Roma) e che andrà ritirata al più presto.

Ora bisognerà indagare su chi ha autorizzato questa fornitura e quali erano le garanzie dell’azienda scelta.

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