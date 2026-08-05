Minaccia e aggredisce i Carabinieri durante un’operazione di controllo preventivo a Tortona: arrestato un 52enne

TORTONA – Controlli a tappeto a Tortona e dintorni da parte dei Carabinieri, che hanno dovuto avere a che fare anche con un uomo violento. L’attività preventiva da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tortona è avvenuta nelle ore serali e notturne tra l’1 e il 3 agosto e si è concentrata sui luoghi sensibili della città o segnalati dai residenti per fenomeni di degrado e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state coinvolte oltre venti pattuglie.

Durante l’ispezione di un bar, un 52enne è stato arrestato in flagranza per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, rivoltosi dapprima con ingiurie e minacce nei confronti dei Carabinieri, li ha aggrediti quando questi hanno cercato di ricondurlo alla calma, spintonandoli e cercando di colpirli con schiaffi e pugni, prima di essere contenuto.

A seguito di verifiche antidroga eseguite in via Di Vittorio, inoltre, quattro persone sono state segnalate alla prefettura in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.

L’attività ha visto anche l’ispezione di quattro esercizi commerciali, la verifica di centottanta persone – cinquanta delle quali con precedenti penali o di Polizia – e il controllo di sessantotto veicoli, con la contestazione di diverse contravvenzioni per violazioni al codice della strada.

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