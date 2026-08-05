Quinta tappa del Tour femminile: Elisa Longo Borghini scende al sesto posto in classifica

Giornata non facile per Elisa Longo Borghini nella quinta del Tour de France Femmes 2026: da Mâcon a Belleville en Beaujolais, per 140 chilometri.

La tappa è stata vinta dall’olandese Demi Vollering dopo una corsa molto combattuta caratterizzata da molte salite. La campionessa europea ha battuto allo sprint la maglia gialla Marlen Reusser e la polacca Kasia Niewiadoma con cui si erano staccate nel finale della tappa.

Elisa Longo Borghini ha chiuso con un distacco di 1’43” dalla vincitrice di tappa.

Marlen Reusser mantiene la maglia gialla con 12″ su Vollering e 1’17” nei confronti di Kasia Niewiadoma.

Elisa Longo Borghini è scesa al sesto posto in classifica con 2′ 58″ dalla leader.

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