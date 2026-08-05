Rissa violenta a Fondotoce, accoltellato un uomo

FONDOTOCE – Una violenta lite è scoppiata nella serata di oggi, 5 agosto, nei pressi della rotonda di Fondotoce (VB). Un 55enne è rimasto ferito: l’uomo è stato raggiunto da un fendente all’addome, lasciando tracce di sangue sull’asfalto e su una panchina. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti. La persona ferita è stata soccorsa e al momento si trova al del Dea dell’ospedale Castelli di Verbania.

Dalle prime indiscrezioni, nella lite sarebbero rimaste coinvolte più persone. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze e visionando eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.

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