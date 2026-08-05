Sicurezza e infrastrutture: dalla Regione Piemonte 330mila euro alla guardia di finanza

TORINO – Rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio partendo dall’efficienza delle loro strutture. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra la Regione Piemonte e il Comando Regionale Piemonte-Valle d’Aosta della guardia di finanza, firmato alla presenza dell’assessore regionale alla Sicurezza e polizia locale, Enrico Bussalino, e del comandante regionale, generale di divisione Giovanni Avitabile.

L’intesa s’inserisce nel quadro delle politiche regionali per la sicurezza integrata e dà seguito agli indirizzi della Giunta volte a potenziare i presidi operativi impegnati quotidianamente nella tutela della legalità e del cittadino.

Per l’anno 2026, la Regione ha stanziato un contributo straordinario di 330 mila euro. Le risorse consentiranno alla guardia di finanza di avviare interventi di progettazione, manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale nelle caserme dislocate sul territorio piemontese. I lavori interesseranno in particolar modo le sedi di Torino, Alessandria, Bardonecchia, Biella, Bra, Cuneo e Novara.

Con questo accordo confermiamo la volontà della Regione Piemonte di sostenere concretamente il lavoro delle Forze dell’ordine, investendo nel miglioramento delle strutture che ogni giorno ospitano donne e uomini impegnati a garantire legalità, sicurezza e tutela dell’economia del nostro territorio. Disporre di infrastrutture moderne, sicure ed efficienti significa mettere il personale nelle migliori condizioni per svolgere il proprio servizio e rafforzare la presenza dello Stato sul territorio. La collaborazione istituzionale tra Regione e Guardia di Finanza rappresenta un modello virtuoso che contribuisce ad accrescere l’efficacia dell’azione pubblica a beneficio delle comunità piemontesi.

Ha dichiarato l’assessore regionale Enrico Bussalino

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