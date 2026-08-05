Soccorsi 10 torrentisti rimasti bloccati in Val Bognanco dopo un temporale

BOGNANCO – Sono intervenuti i soccorsi in Val Bognanco per 10 canyonisti che sono rimasti bloccati mentre svolgevano un’escursione. Ieri sera, 22 agosto, attorno alle 22, la centrale operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto l’allarme: a lanciarlo è stato un conoscente di cinque di loro, forristi francesi impegnati nell’attività di canyoning che non avevano fatto rientro dall’escursione.

I torrentisti erano impossibilitati a proseguire a causa dell’ingrossarsi di un corso d’acqua, il rio Rasiga, dopo un violento temporale.

Una volta individuata l’area delle ricerche e geolocalizzata la posizione del gruppo, sono partite le squadre dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino della Guardia di finanza (Sagf) e del Soccorso alpino e speleologico. Raggiunto alle 23.30 il punto segnalato, ovvero il canale individuato dalle coordinate, non c’erano però soltanto i cinque forristi francesi per cui erano scattate le ricerche, ma anche un altro gruppo di ulteriori cinque persone.

Questi ultimi, dopo aver notato la difficoltà dei primi, che erano rimasti bloccati dalle 16, avevano provato a scendere nel torrente per prestar loro assistenza in autonomia. Tuttavia, la manovra di aiuto improvvisata ha finito per bloccare anche i componenti del secondo gruppo.

Le squadre di soccorso, tramite un lungo intervento conclusosi alle 3 di questa mattina, hanno recuperato tutte e dieci le persone presenti nel canyon. Riportati a valle in sicurezza, gli escursionisti sono stati presi in carico dal personale sanitario per le verifiche sulle loro condizioni fisiche, che sono risultate complessivamente buone.

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