Tentano di rubare abbigliamento per oltre 500 euro: due donne arrestate a Torino

TORINO – Entrano separatamente nel negozio per non destare sospetti, staccano i dispositivi antitaccheggio da decine di abiti e cercano di superare le casse con la merce nascosta nelle borse. Il piano delle due donne, di 37 e 56 anni, è stato però sventato all’interno di un centro commerciale nella zona nord di Torino.

Il tentato furto

A notare i movimenti anomali tra gli scaffali è stato un addetto alla vigilanza. Le due donne, dopo essere entrate nel punto vendita in momenti diversi per non attirare sospetti, si sono ricongiunte tra le corsie per agire in sinergia: mentre una prelevava i capi, l’altra rimuoveva le placche di sicurezza per poi infilare l’abbigliamento nelle rispettive borse.

Dopo aver oltrepassato le casse automatiche senza saldare il conto, le due sono state immediatamente bloccate dalla responsabile del punto vendita e dal vigilante, che nel frattempo aveva già allertato le forze dell’ordine.

L’intervento tempestivo degli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Milano ha permesso di perquisire le fermate e di sequestrare gli attrezzi dello scasso: due forbicine e un gancio in acciaio impiegato per forzare i sistemi di protezione. La refurtiva, del valore complessivo di oltre 500 euro e interamente recuperabile per la vendita, è stata restituita al negozio.

Per la 37enne e la 56enne è scattato l’arresto con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, entrambe le donne sono state sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

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