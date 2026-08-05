Auto finisce nel Po dopo un inseguimento della polizia a Torino: ricerche in corso per due dispersi

TORINO – Paura nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 agosto a Torino, dove un’Audi A3 è finita nelle acque del fiume Po al termine di un inseguimento con la polizia di Stato. L’episodio è avvenuto all’altezza di via Aspromonte, dopo una fuga iniziata in corso Moncalieri, quando il conducente dell’auto non si è fermato all’alt imposto da una pattuglia.

Secondo le prime informazioni, a bordo della vettura si trovavano quattro persone. Dopo che l’auto è precipitata nel fiume, uno degli occupanti, un uomo, è stato recuperato e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma si trova piantonato dalle forze dell’ordine.

Un secondo occupante sarebbe invece riuscito ad allontanarsi dal luogo dell’incidente, facendo perdere le proprie tracce. Restano invece ignote le sorti degli altri due passeggeri, che al momento risultano dispersi.

Le ricerche dei dispersi

Immediatamente è scattato un imponente intervento di soccorso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con le squadre dei distaccamenti di corso Regina Margherita, Lingotto e corso Moncalieri. Alle operazioni partecipano anche gli specialisti del nucleo speleo-alpino-fluviale (SAF) e i sommozzatori del comando provinciale, impegnati nelle ricerche all’interno del Po per verificare la presenza di eventuali persone rimaste intrappolate nel veicolo o trascinate dalla corrente.

L’area è stata messa in sicurezza mentre proseguono le operazioni di ricerca e gli accertamenti della polizia di Stato, chiamata a ricostruire l’esatta dinamica dell’inseguimento e le cause che hanno portato l’Audi a finire nel fiume.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità delle persone coinvolte né sui motivi che hanno dato origine alla fuga. Le ricerche dei due passeggeri dispersi sono ancora in corso.

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