Tortona, sferra un pugno al cassiere che tenta di fermarlo durante il furto: arrestato 50enne

TORTONA – Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver commesso una rapina all’interno di un grande centro commerciale della città.

Cosa è successo

L’uomo, entrato nel supermercato, ha prelevato la merce dagli scaffali, l’ha nascosta nello zaino e ha tentato di superare le casse senza saldare il conto. Il cassiere, che ha notato la manovra, ha tentato di fermarlo, ma il malvivente lo ha strattonato e gli ha sferrato un pugno al volto per guadagnarsi la fuga.

A notate l’aggressione il personale di vigilanza, intervenuto subito a bloccare il rapinatore fino all’arrivo dei soccorsi.

La pronta chiamata al 112 ha consentito il tempestivo arrivo sul posto di una Gazzella dell’Aliquota Radiomobile, che ha preso in consegna l’uomo. La refurtiva, dal valore di circa 350 euro, è stata interamente recuperata dagli operatori e restituita alla direzione dell’esercizio commerciale.

Il 50enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Alessandria.

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