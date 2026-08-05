Tumore all’ovaio: alle Molinette di Torino il test molecolare HRD in-house

TORINO – Tempi di attesa ridotti e cure personalizzate per le pazienti. La Città della Salute è la prima struttura pubblica in Piemonte a gestire internamente l’esame per il carcinoma ovarico, grazie alle Fondazioni Compagnia di San Paolo e Ricerca Molinette.

La svolta nella lotta al carcinoma ovarico

Svolta concreta nella lotta contro il carcinoma ovarico in Piemonte. Ora il test HRD (Homologous Recombination Deficiency), l’esame di profilazione molecolare fondamentale per individuare le terapie più efficaci e mirate contro questo tumore, viene eseguito direttamente nei laboratori della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Fino a questo momento, le pazienti seguite all’ospedale Sant’Anna dovevano fare riferimento a laboratori privati esterni per completare lo screening biologico. Con l’avvio del servizio, la Città della Salute diventa la prima realtà sanitaria pubblica della regione a gestire l’intero processo in-house, garantendo percorsi di cura più rapidi e su misura.

Un investimento per l’innovazione tecnologica

L’attivazione dell’esame è il risultato di un percorso durato un anno, reso possibile dalla sinergia tra enti e fondazioni del territorio:

Fondazione Compagnia di San Paolo ha sostenuto il piano di modernizzazione infrastrutturale e tecnologica della S.C. di Anatomia Patologica con un investimento complessivo di 2 milioni di euro , di cui l’acquisizione delle nuove apparecchiature costituisce il primo fondamentale step.

, di cui l’acquisizione delle nuove apparecchiature costituisce il primo fondamentale step. Fondazione Ricerca Molinette ha curato la progettazione, gli acquisti e la gestione amministrativa, e formalizzerà a breve la donazione ufficiale della tecnologia all’ospedale.

Dove si esegue il test

L’esame è operativo presso il Laboratorio di Patologia Molecolare dell’Anatomia Patologica universitaria delle Molinette, all’interno della NGS facility del Dipartimento di Medicina di Laboratorio.

L’iniziativa si inserisce nella Rete delle fondazioni ospedaliere ed enti non profit piemontesi, promossa da Regione Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo: un modello di collaborazione nato per trasformare i bisogni della sanità pubblica in progetti concreti di ricerca, innovazione e miglioramento della qualità dell’assistenza sul territorio.

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