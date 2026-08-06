Alle 3 di notte a Torino c’erano 30 gradi, mai così caldo di notte dal 1753

TORINO – Un’altra notte tropicale da record per Torino, che continua a fare i conti con un’ondata di caldo eccezionale. La città ha vissuto ore difficili, con temperature rimaste vicine ai 30 gradi anche nel cuore della notte e un nuovo primato storico registrato dalla stazione meteorologica del centro.

Secondo i dati rilevati dalla centralina di via della Consolata, alle 3 del mattino la temperatura era ancora di circa +30°C, mentre alle 7.30 il termometro segnava +27,0°C. Si tratta della temperatura minima più alta mai registrata nel centro di Torino dall’inizio delle rilevazioni storiche, avviate nel 1753.

Il dato supera di fatto il “quasi primato” del 28 giugno 2026, quando era stata registrata una minima di +27,2°C. Quel valore, tuttavia, venne successivamente annullato dal passaggio di intensi temporali nel tardo pomeriggio, che fecero precipitare la temperatura fino a circa +21°C, modificando così la minima giornaliera ufficiale.

Questa volta lo scenario appare molto diverso. Le previsioni meteorologiche non indicano l’arrivo di temporali nelle prossime ore e, di conseguenza, è considerato estremamente improbabile che il record odierno venga cancellato entro la mezzanotte.

Una città che non riesce a raffreddarsi

Le temperature eccezionalmente elevate durante la notte rappresentano uno degli aspetti più critici delle ondate di calore. Quando il termometro non scende sotto i 25 gradi, il corpo umano fatica a recuperare lo stress accumulato durante il giorno e aumenta il disagio soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Nel caso di Torino, il fenomeno è amplificato dall’effetto “isola di calore urbana”, che porta asfalto, edifici e superfici in cemento ad accumulare energia durante il giorno e a rilasciarla lentamente nelle ore notturne, impedendo un reale raffrescamento.

Caldo ancora protagonista

L’assenza di precipitazioni e la persistenza dell’alta pressione lasciano prevedere che il caldo continuerà a dominare anche nelle prossime ore. Se il quadro meteorologico sarà confermato, la minima di +27°C resterà negli annali come la notte più calda mai registrata nel centro di Torino in oltre 270 anni di osservazioni meteorologiche, un dato che testimonia l’eccezionalità dell’attuale ondata di calore e l’intensificarsi degli eventi climatici estremi che stanno interessando il Piemonte e gran parte dell’Italia.

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