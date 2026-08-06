La folle aggressione di Pinerolo: ha mangiato un occhio al padre dell’amico inneggiando a Satana

PINEROLO – E’ al momento davvero inspiegabile quanto avvenuto a Pinerolo nei giorni scorsi, quando un ragazzo di 25 anni ha aggredito in maniera estremamente violenta il padre di un amico.

Secondo quanto è stato finora ricostruito dalle forze dell’ordine, il giovane si è presentato a casa dell’amico, è stato fatto entrare dalla madre del ragazzo, che lo conosce bene e che subito dopo è uscita per qualche minuto.

Quando la donna è rientrata in casa però, davanti ai suoi occhi ha assistito ad una scena inspiegabile. Il ragazzo era a cavalcioni del marito, lo stava picchiando violentemente, mordendogli il volto e staccandogli brandelli di pelle.

Al culmine del delirio ha cavato un occhio alla sua vittima e lo avrebbe mangiato. Pare anche che, durante la folle aggressione stesse inneggiando a Satana urlando frasi in una lingua non ben definita (forse in tedesco).

Durante i primi interrogatori il ragazzo avrebbe detto di aver avuto un’allucinazione e che quello che vedeva davanti a sè non era il padre del suo amico ma “un’altra persona.”

La vittima intanto, che ha 62 anni, è in condizioni piuttosto gravi.

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