Blitz nei boschi di Carbonara Scrivia: smantellati i bivacchi dello spaccio

CARBONARA – I Carabinieri hanno condotto un’ampia operazione di rastrellamento nell’area golenale del torrente Scrivia, nel territorio alessandrino, col fine di smantellare una serie di insediamenti abusivi trasformati in centrali dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato a seguito di numerose segnalazioni relative a sospetti movimenti all’interno della vegetazione ed è stato eseguito con il coordinamento dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, il Gruppo Forestale Alessandria-Asti, le unità del Nucleo Cinofili di Volpiano e della Polizia Locale di Alessandria, affiancati dai volontari della Protezione Civile.

Tende mimetiche, batterie e armi recuperate

I militari hanno scoperto tende da campeggio mimetiche, brandine, suppellettili, griglie per cucinare e batterie per autoveicoli utilizzate per alimentare impianti d’illuminazione di fortuna e ricaricare smartphone.

Nel corso della bonifica dell’area boschiva sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati un machete e una lancia di fattura artigianale, usati verosimilmente dagli spacciatori come strumenti di difesa. Tutti gli accampamenti sono stati integralmente rimossi e le zone ripristinate.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese