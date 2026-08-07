PiemonteSport
Elisa Longo Borghini terza sul Mont Ventoux, mantiene la quarta posizione nel Tour de France
La tappa è stata vinta dalla polacca Katarzyna Niewiadoma, nuova maglia gialla
Elisa Longo Borghini è arrivata terza terza sul Mont Ventoux, all’arrivo della settima tappa del Tour de France femminile di ciclismo che era partita da La Voulte-sur-Rhône . La tappa è stata vinta dalla polacca Katarzyna Niewiadoma, che con questa vittoria ha ottenuto la maglia gialla, davanti a Demi Vollering e alla campionessa italiana..
Ora la Niewiadoma ha 15′ di vantaggioì sula Vollering, e 39′ sulla svizzera Marlen Reusser. Elisa Longo Borghini è quarta in classifica generale, con 2 minuti e 59 secondi di ritardo.
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