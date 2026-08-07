Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 7 agosto 2026: i numeri vincenti
Nell’articolo i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Torna il consueto appuntamento del venerdì con la fortuna. Occhi puntati non solo sulle tradizionali urne cittadine, ma soprattutto sul montepremi del SuperEnalotto, che per la sestina vincente di stasera mette in palio un jackpot stellare da ben 205.800.000 euro.
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.
Consulta qui la diretta delle estrazioni aggiornata in tempo reale a partire dalle 20.
Ecco i numeri del Lotto di venerdì 7 agosto 2026:
Bari: 16 – 13 – 33 – 61 – 50
Cagliari: 1 – 70 – 83 – 80 – 7
Firenze: 75 – 48 – 79 – 20 – 56
Genova: 44 – 62 – 55 – 42 – 41
Milano: 21 – 70 – 16 – 32 – 45
Napoli: 71 – 84 – 70 – 41 – 16
Palermo: 5 – 28 – 11 – 24 – 38
Roma: 63 – 27 – 84 – 38 – 26
Torino: 16 – 53 – 83 – 47 – 65
Venezia: 23 – 56 – 15 – 5 – 38
Nazionale: 5 – 19 – 75 – 28 – 27
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 7 agosto sono:
1 – 5 – 13 – 16 – 21 – 23 – 27 – 28 – 33 – 44 – 48 – 53 – 56 – 62 – 63 – 70 – 71 – 75 – 83 – 84
Numero oro: 16
Doppio oro: 16 – 13
Extra: 7 – 11 – 15 – 20 – 24 – 32 – 38 – 41 – 42 – 47 – 50 – 55 – 61 – 79 – 80
I numeri del Superenalotto del 7 agosto 2026:
La combinazione vincente è: 32 7 29 63 60 1
Il numero Jolly è: 68
Il numero Superstar è: 37
Il Jackpot del Superenalotto del 07-08-2026 è di 205.800.000 euro.
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di sabato 8 agosto 2026:
I numeri ritardatari in assoluto:
Bari 67 (manca da 144 estrazioni)
Bari 10 (manca da 123 estrazioni)
Venezia 31 (manca da 102 estrazioni)
Venezia 47 (manca da 90 estrazioni)
Milano 65 (manca da 89 estrazioni)
Milano 39 (manca da 82 estrazioni)
Palermo 53 (manca da 81 estrazioni)
Firenze 53 (manca da 80 estrazioni)
Torino 37 (manca da 80 estrazioni)
Napoli 5 (manca da 79 estrazioni)
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto dell’8 agosto:
32 (da 73) – 50 (da 70) – 77 (da 62) – 48 (da 53) – 60 (da 47) – 5 (da 44)
I simboli estratti al Simbolotto
10 (fagioli) – 13 (rana) – 20 (festa) – 6 (luna) – 3 (gatta)
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