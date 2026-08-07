Guida per 16 giorni senza riposo: maxi multa a un autista di bus turistico a Torino

TORINO – Sedici giorni consecutivi al volante senza mai effettuare il riposo settimanale obbligatorio previsto dalla legge è la grave irregolarità riscontrata dagli agenti della Polizia Locale di Torino durante un controllo su un autobus turistico adibito al trasporto di comitive. Per il conducente, un quarantenne di nazionalità greca, sono scattate sanzioni per oltre 2.000 euro e il taglio di 15 punti dalla Carta di Qualificazione del Conducente.

L’intervento è scattato martedì 4 agosto 2026, quando gli agenti del Comparto Autotrasporto del Reparto Sicurezza Stradale Integrata hanno sottoposto a verifica il mezzo, fermo in un’area di sosta in attesa dei viaggiatori.

I rilievi del tachigrafo

Dall’analisi dei dati scaricati dal tachigrafo digitale, i civich hanno ricostruito l’attività del conducente nelle settimane precedenti, portando alla luce ripetute e sistematiche violazioni dei tempi di guida e di riposo.

Oltre a non aver mai effettuato lo stop settimanale per 16 giorni di fila, nell’intero periodo l’intervallo di riposo più lungo registrato dall’autista era stato di poco superiore alle 12 ore. All’uomo sono state contestate le sanzioni previste dall’articolo 174 del Codice della Strada per un totale di 2.198 euro. Trattandosi di un veicolo con targa estera, il conducente ha dovuto provvedere al pagamento immediato del verbale.

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