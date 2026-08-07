Fugge in monopattino, poi lancia il mezzo contro la volante: spacciatore arrestato alle Vallette

TORINO – Ha provato a fuggire sfrecciando sul monopattino elettrico, arrivando persino a scagliare il mezzo contro l’auto delle forze dell’ordine prima di proseguire la corsa a piedi. La movimentata fuga si è conclusa con l’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità.

L’uomo, notata una volante in pattugliamento nel quartiere torinese Le Vallette, ha insospettito gli agenti con un atteggiamento furtivo. Invitato a fermarsi per un normale controllo, ha accelerato all’improvviso. Durante l’inseguimento si è sbarazzato del monopattino lanciandolo contro la carrozzeria dell’auto della Polizia per poi proseguire a piedi, prima di essere definitivamente bloccato.

Il sequestro della droga e la finta età da minorenne

Nel corso della perquisizione e nonostante la forte resistenza opposta, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una trentina di dosi di crack pronte per lo spaccio, oltre a 450 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita e un telefono.

Condotto negli uffici per le procedure di identificazione, ha tentato un ultimo stratagemma dichiarandosi minorenne, successivamente tradito dagli accertamenti medici condotti in ospedale che hanno confermato un’età di almeno 20 anni. Scattate le manette.

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